Ametlik: Courtois liitub Madridi Realiga

Courtois oli kogu suve avaldanud soovi lahkuda Londoni meeskonnast. Väravavaht oli juba varem teadlik, et ta soovib ühineda Madridi Realiga. Ainsaks takistuseks oli Courtois'le see, et Chelsea'l polnud olemas väärilist asendust. Nüüd, kui rekordilise 79 miljoni euro eest liitus Chelsea'ga, oligi Courtois'l võimalik lahkuda.