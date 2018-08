PM Berliinis. Avakatsega hingerahu saanud Kirt jahib sakslaste skalpi

Kirdi selle hooaja odakaared ennustasid talle kindlat edasipääsu, kuid tänavu Eesti rekordi tähise, 90 meetri joone lähedale viinud mehel oli sellegipoolest närv pisut püsti. Soojendusel valmistas talle muret jooksusamm.

«Esimest korda sel hooajal tundsin, et samm ei klapi. Kõik näitasid, et vise oli okei, aga ise tundsin, et polnud see õige. Aga siis läks paremaks ja esimese katsega norm täis saada on päris hea,» tõdes Kirt lõpp-hea-kõik-hea-vaimus viske kohta, mille pikkuseks mõõdeti 83.15.

«Enne võistlust oli ikka korralik pinge peal, ei saanud mütsiga lööma minna,» märkis ta siiski.

«Olud olid väga rasked. Kuid suutsin kõik toimima panna, selles mõttes tuleb palju positiivset leida. Muidugi palavuses tunned, et kõik muutub pehmeks, aga jääpudelid olid kaasas ja see aitas.»

Tänasel lõppvõistlusel loodab Kirt hirmkõvale Saksa triole samamoodi kannale astuda, nagu ta on suutnud seda tänavu teha Teemantliiga etappidel. «Tean, et kvalifikatsioon on alles üks samm kogu võistlusest. Tuleb olla väga keskendunud, kõik hakkab otsast pihta,» sõnas eestlane.

Kui odaviskefinaal algab Eesti aja järgi kell 21.22, siis vaid seitse minutit varem jahib Rasmus Mägi medalit meeste 400 meetri tõkkejooksus. Kirt keskendub mõistagi enda tegemistele, kuid elab koondisekaaslasele mõttes kaasa. «Ma arvan, et tema ka selle peale ei mõtle, aga küll me pärast võistlust räägime. Muidugi hoian talle pöialt ja usun, et ta on väga heas vormis. Selles mõttes on kindlasti äge.»

Valitsev maailmameister Johannes Vetter lubas finaalis teha veel pikema viske kui normitäitmise taganud eelvõistluse pikim kaar 87.39. «Kõige tähtsam on esimesel katsel kõik paika saada ja mul tuli vise isegi väga lihtsalt välja. Finaalis viskan kindlasti veel rohkem. Tingimused on väga keerulised, sest päikese käes on väga-väga palav ning kate muutus hästi pehmeks ja soojaks,» rääkis Vetter Postimehele.

Ent päris muretu pole temagi elu. «Kvalifikatsioonis hakkas parem jalg veidi tuikama, aga kõrgel tasemel võisteldes peabki vahel valus olema. Kuumus teeb muidugi oma töö, õnneks homme (täna – toim) võistleme ikkagi varjus. Aga praegu ei suuda ma oma jäävanni küll ära oodata,» lausus sakslane eelvõistluse lõppedes.