PM Berliinis. Tõllasson proovis kohtunikke veenda, kuid ebaõnnestunult

«Mul on viimasest katsest on väga kahju, sest see kandus ikkagi 55 meetri peale. Küsisin küll videopilti, aga nad ütlesid mulle, et nad on juba kõik ise vaadanud ning saavad kinnitada, see oli millimeetrite mäng. Kaasvõistlejad ütlesid ka, et suure pildi pealt tundus, et pole, aga see oli nii kaugel, et ei osanud ise hinnata. Kurb, väga kurb!»