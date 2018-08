PM Berliinis. Õnnelik finalist Balta: sisemine rahulolu on olemas

«Esimesel katsetud hüpatud 6.54-ga uskusin, et pole paha, sellega võiks edasi saada. Aga siis vaatasin teist gruppi ja sain aru, et peab juurde panema.»

Balta rõõmustas, et vaatamata vigastuspausile toimis ka tema jalg. «Eks ta natuke hellaks ikka muutus, aga kui tegemiseks läks, oli väga hea. See mind ei sega!

Sel aastal saime tehnilistele nüanssidele paremini pihta ning usun, et ka tänu sellele tänane tulemus tuli. Tehniliselt klappis ning mulle meeldis. Maksimumpingutus on tehtud ning lähen pärast seda kindlasti paremasse vormi. Kes see ikka läheb avavõistlusel rekordeid hüppama, me kõik oleme ju roostes.»