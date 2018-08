Kalev/Cramo teatas veel kahe mehe jätkamisest

Lõppenud hooaja alguses BC Kalev/Cramoga kaheaastase lepingu sõlminud Keedus taastub aprillikuus saadud põlvevigastusest ning treenib meeskonna füsioterapeutide valvsa pilgu all, et peagi taas väljakule joosta. Priit Lehismetsa sõnul on Keeduse vigastusest taastumine läinud plaanipäraselt ning suuremaid tagasilööke pole suve jooksul olnud. Kõige positiivsema prognoosi kohaselt võib Keedust taas palliplatsil näha aasta lõpus või uue aasta alguses.