MM-staadioni valmis ehitanud vihased töölised: kus meie raha on?!

Nižni Novgorodi prokuratuur on töölistele tunnistanud, et nemad ei saa midagi teha, sest kõnealune firma pole registreeritud nende linnas. Seetõttu on juhtum edasi antud Moskva võimudele.

«Palga maksmine hakkas viibima juba jaanuaris,» lisas Suhhoparov, kes alustas tööd mullu veebruaris. «Algul kolm nädalat, siis terve kuu... Lõpuks ei maksnud ASP meile neli kuud mitte kopikatki. Ja oma raha pole me tänase päevani näinud.» Suhhoparovi sõnul on ta püüdnud oma palkajale küll helistada, kuid ei saa teda enam kätte.

See mees on Aleksandr Makejev, kes kinnitas Raadio Vaba Euroopale, et ka tema ootab oma töötasu. «Mina ei maksa palka. Minu ülesanne on tegeleda paigaldustöödega ning ka mina istun ja ootan, sest pole samuti aprillist saadik raha saanud.» Makejevi sõnul vastutab palga eest Moskvas asuv ASP kontor. «Aga minu teada on probleem põhitöövõtjas Stroitransgazis. Nad ei täida vajalikke dokumente ega kanna töötasu edasi.»