Liverpooliga Meistrite liiga võitnud treener üritas Klavanit osta, kuid jäi pika ninaga

Benitez, kes tüüris Liverpooli 2005. aastal mälestusväärses finaalis Meistrite liiga võitjaks, peab Newastle'is võitlema kitsi omaniku Mike Ashleyga, kes ei soovi uute mängijate ostmiseks rahakotti avada. Nädala alguses lubati talle, et ta võib enne täna õhtul sulguvat akent osta keskkaitsja ja vasakkaitsja, kuid võimalusi välja pakkudes on treenerile öeldud, et tema soovid «ei vasta klubi kriteeriumitele».

Newcastle on seni toonud tasuta meeskonda Ki Sung-yuengi ning laenanud Salomon Rondoni ja Kenedy. Martin Dubravka, Fabian Schäri ja Yoshinori Muto ostmisele on kulutatud 17 miljonit naela. Müüke arvestades jäädaks praeguse seisuga akna sulgumisel 27 miljoni naelaga plussi.

Newcastle'i legend Alan Shearer võttis klubis toimuva kokku nii: «Igal treeneril on sama probleem ja ilmselgelt see praeguse omaniku käe all ei muutugi. Eelmisel hooajal lubati vist 10. koha eest 120 miljonit naela? Kuhu see raha on kadunud, küsin ma?»