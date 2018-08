Red Bulli pealik Alonso palkamisest: ta on igas meeskonnas kaose põhjustanud

Optimistlikumad vormelieksperdid ja kuningliku vormelisarja jälgijad on Ricciardo asendajaks Red Bulli paigutanud kahekordse maailmameistri Fernando Alonso. Hispaanlasel pole praeguse seisuga järgmiseks hooajaks ühegi meeskonnaga lepingut sõlmitud. Seega on spekulatsioonid igati asjalikud, eriti arvestades asjaolu, et Red Bulliga saaks Alonso uuesti etapivõitude nimel heidelda.

Hornerile see idee aga ei meeldi. «Mul on Fernando vastu suur austus. Ta on suurepärane sõitja,» sõnas Austria meeskonna juht vormel 1 sarja raadiosaatele. «Aga ma arvan, et teda on Red Bullis väga keeruline näha. Ta on põhjustanud väikese kaose iga meeskonnas, kus ta on sõitnud. Ma pole kindel, et Fernando liitumine oleks hea lahendus.»