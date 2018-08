Soome uus odatäht ajas kodumaa ajakirjanikud ülbitsemisega marru

Viimase küsimuse peale kehitas Helander lihtsalt õlgu ja kõndis minema. Soome press meenutas kohe, et pea samamoodi talitas nooruk hiljuti Paavo Nurmi mängudel. «Siis helistati tema tiimist järgmisel päeval ja vabandati. Halbu päevi tuleb ikka ette, nende pärast ei ole vaja kurjustada. EMil toimunu oli aga päeva madalpunkt. Tere tulemast täiskasvanute sekka,» põrutas Ilta Sanomate ajakirjanik Atte Husu.

Tema kolleeg Pekka Holopainen märkis, et Helanderil on veel tükk maad minna, küündimaks kaasmaalastest eelkäijate Mika Halvari, Timo Tompuri, Tommi Hartoneni või Kimmo Kinnuneni tasemele. Lauri Hollo meenutas aga, et isegi kurikuulus Seppo Räty leidis ajakirjanikele rohkem aega.