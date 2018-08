Videod: Saksamaa MM-ralli pakub aastast aastasse peadpööritavaid avariisid

Sebastien Ogier'gi on pidanud Saksamaa MM-ralli katkestama.

Vähe on neid, kes seda tunnistada söandavad, aga üks põhjus, miks autosporti jälgitakse, on teadagi avariid. Täpselt nädala pärast toimuv Saksamaa MM-ralli on neid pakkunud nii- ja naasuguseid, eeskätt aga lihtsalt palju rohkem kui mõni teine osavõistlus.