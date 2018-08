Esimese eestlasena olümpiapileti kätte saanud Rammo: lilbikad olid terve nädala kõhus

«Olümpianorm ja elu parim MMi koht – väga halbu mõtteid küll ei ole, kõik on ideaalne!» rõõmustas Rammo. «Lihtne loomulikult ei olnud, olud panid mind korralikult proovile ja konkurendid olid ka vormis. Liblikad olid terve nädala kõhus, aga kõik läks hästi ja järgmiseks kaheks aastaks on see Tokyot silmas pidades ideaalne lahendus. Nüüd saab ehk natuke eksperimenteerida ja astuda arengus sammu edasi, ilma et peaks ilmtingimata igal järgmisel võistlusel tulemust näitama. Natuke rohkem mänguruumi. Usun, et see on pikas perspektiivis väga suur asi!» rääkis Rammo Eesti Jahtklubide Liidu Facebooki-lehele antud videointervjuus.