PM Berliinis. EMi pronksimees Kirt: see medal on väga suure tähtsusega!

Kirt alustas võistlust tulemusega 85.96 – see jäigi eestlase parimaks. «Mingil määral sain kohe avakatsega pinged maha, aga arvasin, et sellest ei piisa ja et medalihind on 88-89 meetrit,» rääkis Kirt. «Sakslasi on nende kodus väga raske võita. Seda võistlus näitas – kodupublik elas neile kaasa. Mul on pronksmedali üle väga hea meel.»