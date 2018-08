PM video: Magnus Kirt: see pronks on kulla hinnaga

«Ma annan alati endast alati maksimumi. Olgu see kasvõi kvalifikatsioon, ma läksin juba siis tugevalt viskama. Ma lähen alati endast maksimumi andma. See pronks on mingil määral mulle kulla hinnaga küll,» oli Kirt oma saavutuse üle selgelt õnnelik.

«See, et nii palju siia fänne kohale tulnud on, see on tõesti hämmastav. See on tõsiselt vägev tunne,» tunnistas Kirt, kes võitis oma elu esimese tiitlivõistluste medali.