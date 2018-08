Pärnus jagatakse Põhjamaade meistritiitlid jetispordis

Rajal on tulemas kõik Eesti tipud, kes on sellel hooajal võitnud juba seitse medalit tiitlivõistlustelt. SKI GP1 klassis on Eesti au kaitsmas MM-sarjas osalevad Marten Männi ja Markus Lutsokert. SKI Ladies GP1 klassis on osalemas MM-sarjas kolmandat kohta hoidev Kätriin Nilbe ja EM-il pronksi võitnud Jasmiin Üpraus.