EMil vasaraheites 16. koha saanud Orel: iga aastaga ronin tipule lähemale

«Tegelikult minu seis on normaalne, olen tulemusega rahul. Pidin tegema päris suure arenguhüppe, et üldse siia saada, kuna normatiiv oli päris kõva tasemega. Ega täna olid kõik tüdrukud väga head, keegi eriti lati alt läbi ei läinud, ega mina ise kah ei läinud,» rääkis Orel ERR-ile.

«Olud olid okeid, ring oli karedapoolsem, aga mind see ei häirinud. Pärast esimest katset üritasin tehniliselt paremini teha, aga esimene heide oli emotsiooni pealt tehtud. Mina jäin rekordile kahe meetriga alla, nendel tüdrukutel, kes heidavad üle 70 meetri, on veidike lihtsam kuna varu on suurem, mina pean maksimumi peal pingutama,» lausus Orel.