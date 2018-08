Klavan jääb Liverpooli avamängust kõrvale

Liverpooli peatreener Jürgen Klopp kinnitas tänasel pressikonverentsil, et Klavan pole lihasevigastusest paranenud ja tema osalemine pühapäevases kohtumises on välistatud.

Kloppil on keskkaitsja osas üldse palju peamurdmist, sest ainsana on selle positsiooni mängijatest täielikult mängukõlbulik Virgil van Dijk. Sarnaselt Klavanile on Kloppi sõnul välistatud Horvaatia koondisega MM-hõbeda võitnud Dejan Lovreni osalemine, sest tema naasis alles esmaspäeval puhkuselt ega ole vormis. Joe Gomezi ja Joel Matipi kohal on küsimärgid.