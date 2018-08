Avalöögi eel kõik sassis: mis uss närib Jose Mourinhot?

Kui võtta kõiki Mourinho väljaütlemisi pressikonverentsidel tõe pähe, on tegu egomaniakiga, kes näeb vigu ainult kõigis teistes, iial aga mitte endas. Teadjatele on pilt pisut rahulikum – Mourinho taktika näeb juba aastaid probleemide korral ette tule enda peale tõmbamist ning enamasti teeb ta seda lihtsalt moel, ajades otsesõnu öeldes suust välja täielikku jama.

Aastaid on see ka töötanud, sest ajakirjandus lööb aina tema sõnade ümber vahtu ja jätab mängijad selle võrra rohkem rahule. Kuid tänavu näib, et Mourinho ja Unitedi juhtkonna vahelt on tõepoolest läbi jooksnud must kass, kellel kaelas silt «üleminekud».