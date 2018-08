Endine Soome jalgpallitäht: Manchester City suurimaks ohustajaks on Liverpool

Soomlase hinnangul saab tiitlikaitsja peamiseks rivaaliks olema Ragnar Klavani koduklubi Liverpool. «City on favoriit number üks ja nende suurimaks ohustajaks Liverpool,» ennustas Hyypiä. «Cityl on lai mängijate valik ning nad jätkavad sealt, kust mullu pooleli jäid. Liverpool on aga meeskonda oluliselt tugevdanud.»

Hyypiä lisas, et esikuuikusse mahuvad samad meeskonnad, kes mullu, aga teises järjestuses. «Manchester United on tugev, kuid nad ei saa Cityle ohtlikuks. Tottenham Hotspur jätkab sama koosseisuga mis mullu ning Chelsea ja Arsenali puhul on küsimärgiks see, kuidas uued peatreenerid suudavad meeskonna käima saada,» ütles ta.