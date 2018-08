Kalevi ragbiklubi võõrustab koduväljakul Soome meistrit

«Positiivne on see, et vastane on juba tuttav ning seekord saame neid sakutada oma enda koduväljakul. Küll aga ei tasu juunikuisest võidust suuri järeldusi teha, sest tegu on äärmiselt tugeva meeskonnaga, kes on eriti tuntud oma jõulise eesliini poolest. Seda saime omal nahal tunda ka eelmises mängus,» ütles Kalev RFC president Kristjan Kotkas. «Samas oma viimases mängus Helsinki ragbiklubi vastu suutsid ka Kalevi poisid näidata erakordselt tugevat ja füüsilist kaitsemängu, mille tulemusena rauges vastase motivatsioon ja lõppeks ka jaks. Sama taktikat kasutame ka seekord.»

Hooaeg tervikuna on Kalevi RFC jaoks jätkunud positiivselt, peamiselt treenitakse selleks, et muuta mängupilt stabiilsemaks. «Kuigi enamasti jäävad soomlased meist väljakule elu üle järele mõtlema, siis paaril mängul oleme ka ise ebaõnnestunud. Sellegipoolest hoiame hetkel liigas teist kohta ning plaanime seda ka säilitada, et saaks poolfinaali ikka kodupubliku ette tuua,» ütles Kotkas.

Kalevi ragbiklubi on Kotkase sõnul võrreldes mullusega teinud meeskonnana läbi märkimisväärse arengu ning mängupilt on oluliselt professionaalsem. «Meie poisid on tohutult andekad mängijad ning eesti mehe «tõuomadused» ka üldiselt ragbi mängimiseks ideaalsed. Käesoleval hooajal on meie arengule andnud olulise tõuke üli-asjatundlikud ning kogenud treenerid Eestis teenivate Briti sõdurite ridadest,» ütles Kotkas.