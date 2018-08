Postimehe video: Portugali kõrgliiga algas väga kiire kaabutrikiga

Kõigi aegade arvestuses on Benfica siiski jätkuvalt esikohal - nemad on võitnud 36 ja Porto 28 meistritiitlit. Lissaboni Sportingi arvel on 18. tiitlivõitu. Lisaks kolmele tippklubile on läbi aegade Portugali meistriks tulnud vaid kaks klubi - Belenenses 1946. ja Boavista 2001. aastal.