Kurikuulus LaVar Ball ülbitses LeBron Jamesi aadressil

LaVar Ball on oma kontrollimatu suuvärgi poolest (kuri)kuulus ning raadiosaates The Cruz Show läks kõik nii, nagu arvata võis. «Võib ju igasugust juttu ajada, aga me teame, kuidas on asi tegelikult. Nagu ma ütlesin - Lonzo ei läinud Clevelandi, vaid LeBron tuli Los Angelesesse. Meie olime juba siin!»