Annika Rihma oli MMi tavarajal 20., kuld Alexanderssonile

Stardiprotokolli teises pooles, tugevamate seas startinud Annika Rihma tegi raja esimesel kolmandikul paar minutilist viga ja liikus seejärel suuremate apsudeta. Raja lõpuosas juhtus õnnetus temaga koos liikunud soomlanna Anna Haatajaga, kes väänas õla liigesest välja. Ootamatu juhtum ja kaaslase abistamine võtsid oma aja ja lõid emotsionaalselt võistlusrütmist välja ning see läks lõpuprotokollis maksma mõned kohad. Lõppaeg 1:34.09 (+20.06) andis 20. koha. See on mulluse, kodumaal joostud MM-tavaraja tulemuse kordamine.