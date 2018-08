Timo Sild jäi MMi viimasel võistlusel napilt esikümnest välja

Timo Sild: «See oli minu esimene MM-tavarada, kus ma suutsin lõpuni hea tempoga pingutada. Suuri vigu ei teinud, aga üks raja lõpuosas tehtud ligi minutine viga jääb hingele kripeldama. Teevalikutega erinevatel pikkadel etappidel ma loodetavasti ka väga puusse ei pannud, aga seda näitab täpsemalt hilisem analüüs. Kahju on sellest, et mul ei õnnestunud purustada tavaraja kümnenda koha „klaaslage“. Tuleb tõsiselt mõelda mida edaspidi ettevalmistustes teisti ja paremini teha.»

Kristo Heinmann: «Ma ei olnud päris valmis selleks, et raja algus kulgeb pikalt tasasel platool ja läks pisut aega enne kui sain oma orienteerumise hästi sujuma. Teevalikutest valisin valdavalt ringijooksud, et mitte riskida orienteerumisvigadega. Raja teise poole läbisin vigadeta ja suutsin ka lõpuni head tempot hoida, see teeb rõõmu.»