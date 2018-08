PM Berliinis. Vigastusega võidelnud Balta: üle oma varju ma ei hüppa

Samas tunnistas Balta, et teda hakkas enne võistlust segama üks mure. «Enne võistlust hakkas mul kube valutama. Kiiresti teipisime ära – mängisin omamoodi MacGyverit. Hetkel kõndides see ikkagi natuke segab, hüpates ta võib-olla veidi andis tunda, aga adrenaliin tuli peale ja ma ei usu, et see määrav oli.»