Purjetamise match race Euroopa meistrivõistlustel selgusid poolfinalistid

30ne parema sekka mahtuv rootslane oli enne veerandfinaali algust lootusrikas. Küsimusele, kas talle tuli üllatusena, et Sepp just teda valis, vastas Kling, et nad eeldasid seda kuna olid veerandfinaali pääsejatest madalaima asetusega. Matchide vahega 3:1 sai poolfinaali pääsu Seppa juhitud meeskond, Kling lõpetas võistluse 8. kohaga.