Klavani võimalus algkoosseisu murda? Lovren jääb kauaks eemale

«Dejan pole mänguvormis. Ta mängis finaalturniiril kolm 120-minutilist mängu ja tema olukord muutus halvemaks, aga ma olen üsna kindel, et see probleem laheneb järgmise nädala, kahe või kolme jooksul,» märkis Klopp klubi kodulehekülje vahendusel. «Sellel ajal saab ta ilmselt juba treenida, aga mitte täiskoormusega, seega see võtab aega.»