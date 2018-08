Kirt kinnitas kanda

«Mul on väga hea meel, et Magnus selle pronksmedali võttis,» kinnitas värske odaviske Euroopa meister, olümpiavõitja Thomas Röhler Berliini kesklinnas peetud medalitseremoonial. Sakslaste koduõuel, kus iga kohaliku sportlase sooritus viis detsibellid lakke, oli see medal Kirdile kulla hinnaga. Ent tulemus 85.96 näitas ka, et eelmisel hooajal leitud stabiilsus on õnnestunud viia kõrgemale tasemele. Tänavu on eestlane ületanud kõigil kümnel võistlusel 83 meetri piiri. Medal aga võistlusmõnu ei vähenda – ees on veel seitse-kaheksa mõõduvõttu ning juba sel nädalal saab Kirdi võimeid hinnata Birminghami Teemantliiga etapil.