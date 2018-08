Kanepi tegi WTA tabelis tõusu, Kontaveit jäi samale kohale

Kanepi on uue edetabeli järgi maailma 46. reket, Kontaveit jätkab endiselt maailma 30. reketina. Uues edetabelis ei ole ka tipus suuri muutuseid toimunud ja nii jätkab rumeenlanna Simona Halep endiselt esimesel kohal, teisel kohal on Caroline Wosniacki ja maailma kolmas reket on ameeriklane Sloane Stephens.