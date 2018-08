Marko Andreas Muru tuli noorte rallikorssisarjas poodiumile

Treeningsõidud peeti sel korral juba reede õhtul ning laupäeval tuli juba kohe hommikul otse starti minna. Kolmes eelsõidus võitles Muru välja vastavalt 7., 2., ja 5. koha. Sellest piisas, et startida poolfinaalis esireast.

Hea stardikoht tagas kindlustunde poolfinaaliks, kuna masinad on kõik identsed ja võrdsed ning stardi õnnestumise tähtsust suurendas ka asjaolu, et jokkerring on sellel rajal ainult 1 sekund aeglasem kui põhirada. Poolfinaalis sai Murule 2. koha ja tagas sellega pääsu finaali.