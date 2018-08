«Keww-dass la-heb» ehk kuidas UEFA eesti keelt õpetab

Tutvustuses mainitakse ära, et tegemist on Eesti pealinnaga, mille 450 000 elanikust enamuse moodustavad eestlased. Lisaks sellele antakse teada, et Tallinn asub Soome lahe lõunakaldal ning linn paikneb Stockholmi ja Peterburi vahepeal.

Tallinna vanalinna kohta öeldakse, et see on väike, kuid täis vaatamisväärtusi. Samuti kiidetakse Eesti sööke ning alkohoolseid jooke.

Lõpetuseks antakse keelelist nõu, kuigi tõdetakse, et inglise keelega saab Tallinnas hästi hakkama. Eesti keelsetest sõnadest on välja toodud Hello – Tere (teh-reh), How are you? – Kuidas läheb? (kwee-dass la-heb), Please – Palun (pah-loon), Thank you – Tänan (tah-nan) ja Goodbye – Head aega (he-ad ay-eh-ga).