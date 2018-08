Jäähoki võib olümpiaprogrammist kaduda

Esiteks see, et NHLi mängijad naasevad olümpiale ning teiseks variandiks peab Fasel seda, et jätkatakse nagu PyeongChangis ehk ilma NHLi mängijateta. Samuti ei välista Fasel, et hoki võib minna jalgpalli teed ja lubada olümpiale ainult alla 23-aastased mängijad ning neljandaks võimaluseks pidas ta üldse jäähoki kõrvaldamist olümpiaprogrammist.