Eesti noored avasid EMil võiduarve

Eesti alustas kaitses palju agressiivsemalt kui varasemalt ning ehkki Leedu teenis nii kaks karistusviset, tõrjus Christofer Viilop neist teise. Vastased said 3:1 algedu, aga rünnakulgi olid eestlased enesekindlamad. Peagi oli tablool viik ning siis viisid just Sermat ja Jaanus Eesti 4:3 juhtima. Leedut hoiti kümme minutit kuival ning Sermati ja Alfred Timmo väravatest tuli juba 7:3.

Kolmandat korda sel turniiril mängu parimaks valitud Timmo viskas kaheksa väravat, Sermat ja Mamporia lisasid kolm, Rebane, Drõgin ja Vahur Oolup kaks ning Kask, Raimond-Eric Jaanus ja Oliver Ruut tabasid korra. Eesti on turniiril visanud 66 väravat, neist 27 on kirjutatud meeskonna kapteni Timmo arvele.

Teistes tänastes A-alagrupi mängudes alistas Šveits Luksemburgi 26:25 ja Makedoonia viimase sekundi viskest Fääri saared 30:29 ning nii on kolme vooru järel Šveitsil ja Makedoonial täisedu kuus punkti, Fääri saartel, Luksemburgil ja Eestil on tabelis kaks silma ning Leedu on punktita. Teisipäeval kohtub Eesti Luksemburgiga.