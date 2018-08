Segadus vormelimaailmas – kes kuhu meeskonda läheb?

Ricciardoga kaheaastase lepingu sõlminud Renault andis aga kohe mõista, et järgmise aasta sõitjatepaar on Ricciardo-Hülkenberg. Seega jääb õhku vähemalt paar küsimust: mis saab Sainz juuniorist ja kes asendab Red Bullis Ricciardot?

Keskmine vormelisõber teeb ilmselt järelduse, et Red Bulli süsteemi kuuluv Sainz juunior, kes esindab praegu Renault’d laenulepingu alusel, saab karjääris esimest korda võimaluse esindada tippmeeskonda ehk Red Bulli. Tundub loogiline, sest hispaanlase esitused on läinud aastatega aina paremaks. See tähendaks, et Ricciardo ja Sainz juunior vahetavad järgmiseks hooajaks omavahel lihtsalt kohad, kuid nii ei pruugi juhtuda.

Erinevad allikad spekuleerivad, et hollandlase Max Verstappeni kõrval võtab Red Bullis koha sisse hoopis praegune Toro Rosso sõitja Pierre Gasly. Tänavusel hooajal Bahreinis suisa neljanda koha saavutanud prantslane on oma meeskonnakaaslase, uusmeremaalane Brendon Hartley selgelt üle sõitnud ja Red Bulli keerulise valiku ette pannud.

Red Bulli pealik Christian Horner vihjas, et suure tõenäosusega saab Verstappeni uueks meeskonnakaaslaseks Sainz juunior või Gasly. «Nad on mõlemad väga kiired sõitjad. Me vaatame kõiki enda käsutuses olevaid variante ja veendume, et teeme õige otsuse,» märkis Horner. Küll aga välistas tiimijuht kahekordse maailmameistri Fernando Alonso siirdumise Red Bulli, mis oleks kahtlemata järjekordne üllatuspomm. «Teda on Red Bullis väga keeruline näha. Ma pole kindel, et Alonso liitumine oleks hea lahendus.»

Kui Red Bullis hakkaksid kihutama Verstappen ja Gasly ning Renault’s Ricciardo ja Hülkenberg, siis kas talendikas Sainz juunior jääks töötuks? Tema tulevik on äärmiselt ebaselge ja väga ebatõenäoline, et hispaanlane naaseb oma endise tööandja Toro Rosso juurde. Seal jääks sõitjakoht justkui vabaks, aga see tähendaks Sainz juuniori jaoks karjääriredelil sammu tagasi. Vormelieksperdid paigutavad teda McLarenisse, kus praegu sõidavad hispaanlane Alonso ja belglane Stoffel Vandoorne.