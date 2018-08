Politsei suurendab UEFA suurmängu puhul oma nähtavust tänavatel

«Politsei on mängu eel ja ajal väljas nii staadionil kui ka Tallinna kesklinnas. Politsei ülesandeks on nagu ikka tagada avalik kord, reageerida võimalikele korrrarikkumistele ja süütegudele,» rääkis politsei- ja piirivalveameti (PPA) Põhja prefektuuri korrakaitsebüroo kriisireguleerija Urmas Krull esmaspäeval BNS-ile.

Tema sõnul on tavapärasest rohkem politseinikke näha kesklinnas, peamiselt vanalinnas ja selle ümbruses, nii mängueelsel päeval teisipäeval kui ka kolmapäeval, kui matš toimub. Politsei hoiab silma peal ka Madridi Reali fännide kogunemispunktil Raekoja platsil ning Madridi Atletico fännide kogunemisalal Viru väravate juures.

«Seal on tegemist fännide kogunemispunktidega. Seal ei peaks toimuma avalikke üritusi, mis tavapärast elu kuidagi segavad. Aga igaks juhuks on ka seal politseipatruliid tihedamini käimas ja olukorda jälgimas. Liiklust ei tohiks see sealkandis kuidagi takistada,» märkis Krull.

Tema sõnul saab Põhja prefektuur korra tagamisega üldjoontes ise hakkama, teistest prefektuuridest on kohal ainult mõned töötajad ning abiks on ka neli Hispaania politseinikku.

«Meil on küll abis kolleege teistest prefektuuridest, aga neid on suhteliselt vähe. Üldjuhul me saame hakkama Põhja prefektuuri inimestega,» rääkis Krull.

«Hispaania kollegid on abis alates teisipäevast. Tegemist on tavapärase praktikaga, mida Euroopas väga palju rakendatakse, ehk et erinevates politseiorganisatsioonides on olemas inimesed, kes tegelevad erinevate klubidega riikides, kus jalgpallikultuur on rohkem arenenud. Nad tunnevad nende fänne, klubi töötajaid,» selgitas, Krull. «Seoses eeloleva mänguga on Tallinnas ka Hispaania politseinikud, kes tegelevad mõlema klubi fännidega, kaks kummagi klubiga,» lisas ta.

Superkarika mängus kohtuvad UEFA Meistrite liiga valitsev võitja Madridi Real ja UEFA Euroopa liiga värske tšempion Madridi Atlético. Kolmapäeva õhtul toimuv mäng on Euroopa klubijalgpalli üks tähtsaimaid matše, mida jälgib otseülekande vahendusel ligi 50 miljonit inimest. Mänguks saabub Tallinnasse umbes 10 000 välismaalast, neist üle 3000 hispaanlase.