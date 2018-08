Arsenali väravavaht Cech solvus Saksamaa tippmeeskonna tehtud nalja peale

Cech võttis sellist avaldust tõsiselt ning vastas: «Arsenalis on meil tähtsad põhimõtted, mis teevad meid suureks mitte ainult jalgpalli mõttes. Aus võistlus, professionaalsus ja spordimehelikkus on suurimad asjad, mida noorele jalgpallurile õpetada. Kahju näha, et mõned klubid sarnaseid põhimõtteid ei jaga.»

Leverkusen vastas koheselt sellele Cechi avaldusele omapoolse vabandusega: «Tundub, et meie nali seoses sellega, et tahaksime platsil Lenot näha, on sinu poolt liiga isiklikult võetud. See oli lihtsalt pisike nali. Me jagame samu põhimõtteid ja soovime sulle ja sinu suurele klubile kõike paremat. Hea tõrje 1-1 olukorras Agüero vastu!»