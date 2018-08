Chelsea ründaja Willian: Conte käe all poleks ma enam edasi mänginud

Endine Chelsea peatreener Antonio Conte vallandati meeskonna eesotsast pärast eelmise hooaja lõppu, kui Chelsea pidi leppima liigas alles viienda kohaga. Teda asus asendama Sarri, kes suutis hooaja esimese liigamängus võita Huddersfieldi 3:0.

«Treener ütleb meile, et me peame minema väljakule mängima selleks, et ennast nautida. Kas nii on lõbus mängida? Mina arvan küll seda. Meil on palju mängijaid, kes suudavad mängida suurepärast jalgpalli nagu Pedro või Heden Hazard. Sellised mängijad tahavadki nii mängida,» vahendab BBC Williani sõnu.

«Selle pärast rääkiski Sarri lõbusast jalgpallist, kui ta Chelsea'ga ühines. See on see, mida me üritame sellel hooajal teha. Conte käe alla mängima ma siia poleks jäänud,» rääkis Willian.

Chelsea kohtub järgmises mängus Londoni Arsenaliga. «Kuna me mängime nüüd varasemast erinevalt, suudame me Arsenalile probleeme valmistada. Loomulikult on mäng Arsenali vastu eriline, sest see on derby. Nende vastu on alati rasked mängud, peame ennast nädalaga hästi ette valmistama,» lausus William.