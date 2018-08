Jalgpalli otsepilt: äsja punkte kaotanud Flora võõrustab heasse hoogu sattunud Kalevit

Enne mängu:

Kalev on püsinud pärast suvist pausi kaotuseta. Lisaks karikamängude võitudele Rumori Calcio Tallinna ja möödunud nädalal Tartu Santose üle on kõrgliigas nopitud neljast mängust kaheksa punkti, sealhulgas viigistatud Hiiul Nõmme Kaljuga. Viimati alistati võõrsil 4:2 Pärnu Vaprus.

Enne vooru algust lahutab Florat liidrist Kaljust viis punkti, valitseva meistri enda edu Levadia ees on omakorda kolmepunktiline. Lisaks on Floral mõlemaga võrreldes mäng varuks. Kalev on 22 punktiga tabelis kindlalt seitsmendal positsioonil.