Kas Real müüb Tallinnas olles oma superstaari maha?

Sky Itaalia väidab, et Interi meeskond on pakkunud Modricile 6-aastase lepingu, millest neli mängiks Modric Itaalias ning kaks viimast Interi tütarklubis Hiinas Jiangsu Suningis. Väidetavalt on horvaat andnud suulise nõusoleku klubiga liitumiseks.