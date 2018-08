Mikk Maaten asub Riias püüdma Baltimaade ringrajasõidu etapivõitu

Pärast mais-juunis peetud kaht esimest etappi on etappi on Mikk Maateni ja leedulanna Ernesta Globytė juhitud GSR Motorsport Volkswagen Golf GTI TCR punktiarvestuses teisel kohal.

Juunikuus peetud võistluse võitsid Maaten ja leedulanna kindlalt, maikuisel etapil lepiti viienda kohaga. Siis oldi mures ka auto tehnikaga. Tiitlivõimaluste säilitamiseks on seekord vaja kindlasti võitu.

Mikk Maaten ise läheb sõidule vastu suurte ootustega: «Võita tahaks, ega muud võimalust ei ole. Kuna seekordne sõit kestab kauem, on meeskonnas veel ka kolmas sõitja, leedulane Mindaugas Boguševičius. Ta on üsna kogenud, osalenud ka Palanga 1000 kilomeetri sõidus. Meie peakonkurent Rotoma Racing BMW sõidab ka ilmselt kolmekesi ja eks palju olenebki sellest, kui kiire see kolmas sõitja neil on.»