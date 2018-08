Horvaatia tähtmängija tegi koondisega lõpparve

«Ma olen alati tahtnud ennast tõestada väljakul jalgpalli mängides, mitte väljaspool platsi juttu ajades,» sõnas Mandzukic. «Seetõttu on kõike välja öelda raskem, kui vastast üle mängida või teha spurt 120. minutil. Siiski nüüd on aeg öelda, et loobun koondist esindamast. MMi hõbemedal andis mulle uut energiat, kuid tegi kergemaks ka lõpetamisotsuse langetamise. Saavutasime enneolematut edu ning võitsime poolehoidjate südamed. Pole paremat hetke pensionile minekuks.»