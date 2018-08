Atletico peatreener: meie eelarve pole Realiga võrreldav, aga unistused sama suured

«Meie eelarve pole Madridi Realiga kaugeltki võrreldav, aga meie entusiasm ja unistused on vähemalt sama suured kui kõigil teistel,» märkis Simeone, kellelt uuriti ka, miks tema meeskonna parimad mängijad, keda on viimasel ajal kutsutud teistesse tippklubidesse – Antoine Griezmanni Barcelonasse, Jan Oblakit Chelseasse ja Diego Godini Manchester Unitedisse – on otsustanud jäämise kasuks?

«See on pikemaaegsem trend, et meie klubisse tahetakse tulla ja siit ei taheta ära minna. Näeme seda paljude enda kasvandike, näiteks Saul Niguezi ja Kokega, kes on koos klubiga arenenud ja kasvanud ning meie ridadesse ka jäänud. Me töötame kollektiivselt. Ning jalgpallurite peamine eesmärk on arenemine ja võitmine, mis ongi põhjused, miks soovitakse meiega liituda. Kavatseme edaspidigi töötada nendele kahele aspektile rõhku pannes.»

Simeonelt uuriti ka, kas tema meelest leidub sarnasusi suvel MM-tiitli võitnud Prantsusmaa ja tema meeskonna mängustiilis? «Esmalt – Prantsusmaa mängis suurepärast jalgpalli. Meie ja nende viljeldavas stiilis on sarnasusi, aga jalgpallis ei oma mitte keegi lõplikku tõde, vaid käib pidev võistlus. Edu pole lootust saavutada ilma hea meeskondliku struktuurita, mille kasulikkuses on veendunud iga mängija.»

Seoses teeneka poolkaitsja Gabi lahkumise on sellest hooajast Atletico kapteniks uruguailasest keskkaitsja Diego Godin, kes rõhutas, et selle ametiga kaasnevad rõõm, uhkus ja vastutus. «Loodetavasti suudame edaspidigi saavutada endale seatud eesmärke. Minu isiklikud sihid ühtivad meeskonna omadega, sest Meistrite liiga võitmine pole mitte üksnes minu, vaid terve Atletico unistus. Selle nimel peab terve meeskond vaeva nägema ja töötama.»