Superkarikas tõstis Tallinna hotellide hinnad kahekordseks

«Tallinna hotellide hinnad on vahemikus 13.-16. august oluliselt kallimad - lausa 2 kuni 2,5 korda kallimad - kui tavaliselt samal ajal ning see on seotud sellega, et linna külastavad maksujõulised külalised, kes tulevad siia tellimuslendudega ning on nõus majutuse eest maksma rohkem kui augustikuus Tallinna külastav turist,» rääkis Radisson Blu Sky hotellijuht Vitali Makejev.