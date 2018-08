Sergio Ramos korduvast küsimusest: olen Salahiga juhtunu kohta juba kõik öelnud

«Olen optimistlik, hooajaks sai tehtud hea ettevalmistus. Muidugi tahame võita – nagu igas finaalis. Atletico on kõva vastane, kes sunnib meid kindlasti maksimaalselt pingutama nagu alati,» sõnas Lopetegui.

Mis tundega ta Zinedine Zidane'i saabastesse astub? «Nõus, ta oli suur treener, aga see on nüüd minevik. Peame tulevikku vaatama, endasse uskuma ja kõvasti tööd tegema,» lausus Lopetegui.

Äärekaitsja Marcelo lausus, et kolmandat korda finaalis Atletico vastu minek on nagu autasu. «Ootame järjekordset finaali põnevusega. Reali eest mängimine on niigi au, seda enam finaalis. On selge, et tahaksime mängida kõigi Reali fännide ees, aga staadioni väiksus ei ole meie jaoks tähtis.»

Reali keskkaitsja ja kapteni Sergio Ramose sõnul on kolmandat korda superkarikafinaalis mängimine privileeg. «Vahest eelistaksime küll kodule lähemal mängimist, et reisiks ei kuluks kahte päeva. Aga oleme tuntud üle maailma ja selles mõttes on kindlasti tore, et Eestile on antud võimalus sellist mängu võõrustada ja nautida.»

Ramoselt küsiti ka selle kohta, mida ta arvab Jürgen Kloppi arvamusest Meistrite liiga finaalis Ramose ja Mohamed Salahi vahel juhtunu kohta. «Ma ei tahaks sellele küsimusele enam vastata. Iga inimese arvamus on lugupidamist väärt, aga olen oma seisukoha välja öelnud – mina ei tõmmanud tema kätt, tema tõmbas minu oma. Mul polnud eesmärki teda vigastada. Võib-olla otsib Klopp kaotusele põhjendust, aga ta peaks keskenduma oma mängijate tegemistele. Ent kui tehti küsitlus parimate treenerite kohta, siis nimetasin Kloppi,» rõhutas Ramos lõpetuseks.

Mida on Real kaotanud Cristiano Ronaldo lahkumisega ning mida arvab Ramos sellest, et Ronaldo nimetas Torino Juventusega liitumist perekonna leidmiseks? «Arvan, et ka meie riietusruumis on kui üks pere. Ja tema oli selle tähtis liige. On selge, et nii olulise mängija lahkumine on keeruline, aga see ei tähenda, et Madridi Real lõpetaks võitmise. Zizou ja Cristiano lahkusid, aga Real jääb. Seepärast ongi see klubi nii suur. Cristiano otsustas muutuse kasuks, see oli tema otsus ja soovime talle edu,» sõnas Ramos.

Thibaut Courtois' liitumine on Ramose sõnul meeskonnale vaid hea. «Loodame, et ta mängib sama hästi nagu seni või isegi paremini. Meil oli ka seni väga hea väravavaht, nii et see positsioon on meil väga tugev. Tema minevik Atleticos? See ei mõjuta meid kuidagi,» sõnas Ramos. Kas Courtois mängib ka homme või on postide vahel Keylor Navas? «Mina tean väga hästi, kes mängivad, aga teile ma seda siiski ei ütle,» muigas Lopetegui.

Ramos lisas, et Reali uksed on uutele mängijatele alati avatud. «Soovime jätkata võidulainel ja aina edasi areneda, meil jagub edunälga. Usun, et kõige tähtsam on õige mõtteviis, mitte niivõrd üksikute mängijate talent.»