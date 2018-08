Alonso andis vihje: võin vormel-1 sarja naasta

Hispaanlane aga ei välistanud, et võib vormel-1 sarja naasta. «Ma tänan McLarenit ja mu süda kuulub igavesti sellele meeskonnale,» kiitis Alonso oma praegust tööandjat. «Tean, et tulevikus saavad nad veelgi tugevamaks ja siis oleks mul sobiv hetk naasta. See teeks mind õnnelikuks.»