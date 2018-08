Madridi derbi hiilguse edukas taastusravi

Kui Real on aastakümnete jooksul kinnistanud jalgpalliavalikkuse silmis kohta omaaegse frankistliku režiimi lemmikklubina, siis tegelikult kuulus võimu poolehoid algul hoopis Atleticole. Reali poolele «joosti üle» lihtsal põhjusel – rohkem karikaid tähendas ka rohkem laenatud loorbereid. Siiani nähakse Realis kuninglikku klubi ka selle sõna luksuslikus tähenduses, Atletico kuulub aga töörahvale. Viimane kümnend, kui Real on olnud «Galactico» ehk ostnud kokku säravaid nimesid, Atletico peatreener Diego Simeone süvendanud aga pigem põhimõtet «edukas on see, kes teeb rängal kombel tööd», on seda muljet vaid süvendanud.

Postimehega rääkinud Marca ajakirjaniku José Luis Calderóni sõnul on Madridi derbi kerkinud viimastel aastatel tähtsuselt El Clasico ehk Reali ja Barcelona mängu kõrvale või sellest kohati isegi mööda läinud. «Pärast Simeone tulekut on jõud võrdsustunud ja seetõttu on ka omavahelised duellid varasemast hoopis suurema tähendusega. Hea meel on näha, et linnaderbi on tõusnud taas varasemast tähtsamaks, aastakümneid ta seda ei olnud,» sõnas Calderón. Lisavürtsi annab muidugi ka asjaolu, on lähiajalugu viinud Reali ja Atletico korduvalt vastamisi mängudes, kus otsustakse meistritiitli või mõne karika saatus.

Teisest küljest on ehk just El Clasico fookusest taandumine olnud vähemalt osalt tingitud sellest, et vahepealsetel aastatel mängisid Real ja Barelona omavahel kaks korda liigas, kaks korda Meistrite liiga play-off’is, vahel ka Hispaania karikasarjas... Praegu hoiavad vastasseisu ülal vaid Kataloonia iseseisvuslased ja ühtse Hispaania pooldajad, kuid sellestki näib paljudel hispaanlastel lihtsalt kõrini olevat.

Madridi derbis leidub seevastu veel midagi uudset, sest aastaid oli Atletico kui Reali vaesevõitu noorem vend. Ent Simeone käe all saavutatud edu ja teadlik eristumine teistest tipus troonivatest «glamuuriklubidest» on tekitanud neilegi suure fännibaasi. Ka Calderóni sõnul on just «El Cholo» ehk Simeone toonud oma kirglikkusega linnaderbisse uut hingamist ja põlemist. Muide just selle põlemise tõttu kehastub Simeone täna Lillekülas pealtvaatajaks – Euroopa liiga poolfinaalis kohtuniku sõimamise eest saadud karistuse tõttu ei tohi ta täna Atleticot juhendada ei riietusruumis ega ka pingi juurest.

Madrid loodab aga, et naasmas on ajad, mille kohta legendaarne Alfredo di Stefano ütles kord kuldsed sõnad: «Mängud Barcelonaga kestsid 90 minutit, mängid Atleticoga aga terve nädala. Kui kaotasid oma naabrile, tähendas see, et vastasfännid naersid järgmisel päeval sinu üle nii kontoris, kõrtsis kui ka tänavatel. Ja seeläbi naersid nad ühtlasi meie, Reali üle.» Just nii on see läbi aastate olnud kõikides suurtes linnaderbides ja sellele pole isegi El Clasicol midagi vastu panna.