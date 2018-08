Kas Avo Keel lepib pühapäeval kaotusega Eestile?

Pulss taob Iisraeli

Tegelikult ei valmistanud «ussi süsteemis» toimunud loosimine Keelele erilist rõõmu. Ta tunnistas, et ootas tugevamast loosikausist vastaseks hoopis kedagi teist. «Eestit ja Soomet me ei tahtnud, sest nendelt geimi ja rääkimata võidu kätte saamine on kõige raskem, aga paigutus andis just Eesti vastaseks,» sõnas Keel leplikult. Aga veel kord: täna ootab ees mäng elu ja surma peale. «Minu pulss Eesti mängu pärast ei hakka kindlasti veel tõusma, sest praegu taob pulss Iisraeli – see mäng on A ja O. Kui tahame finaalturniiri peale mõelda, siis me ei tohi seda mängu kaotada, sest muidu on suured šansid sisuliselt kadunud,» arvas Keel.