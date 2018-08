Venemaa NBA-staar: suvised MM-valikmängud on lausrumalus

Mozgovi suvi oli küllaltki palju üllatusi täis. Venelane valmistus Euroopas rahvuskoondisega kohtumisteks Belgia ja Prantsusmaa vastu, kui selgus, et mängija on vahetanud NBA-s klubi ja kuulub Charlotte Hornetsi ridadesse.

Kuna MM-valikmängud ootasid, tuli NBA-ga pidada korralik vaidlus, sest Mozgovil polnud võimaik vajalikul ajal Ameerikasse sõita. Nimelt tuleb NBA-s ametlikult mängijale 48 tunni jooksul teha arstlik kontroll. Siiski saadi see probleem lahendatud. Hiljem selgus, et venelasel tuli uuesti Ameerikat külastada, kuna uus koduklubi olivahetunud ja selleks oli saanud Orlando Magic.

Kogu selle möllu keskel ei tundnud Mozgov, et MM-valikmängud on sellisel suvisel perioodil vajalikud. «Ma vihkan tõsiselt otsust, et kaks MM-valikmängu mängitakse hooajaeelsel perioodil. Võib-olla ei ole mina õige inimene seda ütlema, aga ma arvan, et see uus kalender on täielik segadus,» kirjutas Mozgov oma blogis.