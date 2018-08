Tanel Kangerti meeskonnakaaslaseks sai talendikas noorrattur

23-aastane Ballerini on suutnud ennast juba varasemalt vägagi heast küljest näidata. Tirreno-Adriatico velotuuril oli ta mägedekuningas, lisaks sellele on tal ette näidata ka Giro d'Italia velotuuri etapilt viies koht ja Vuleta etapi kolmas koht. Lisaks sellele tuli Ballerini aastal 2013 Juuniorite Mmil pronksmedalile.

«Olen õnnelik, et sain Astana meeskonnaga liituda. See on olnud minu suur unistus ja ma olen alati oodanud päeva, millal saan World Touriga liituda. Nüüd on unistus teoks saamas,» vahendab Astana koduleht Ballerini sõnu.