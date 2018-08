McLaren on väidetavalt sõlminud Alonso asendajaga lepingu

ESPN-i väitel on Alonso asendajaks McLarenis uuel hooajal Carlos Sainz, kes sõidab hetkel Toro Rosso meeskonnas. Sainzi seostati pärast Ricciardo lahkumist just Red Bulliga, mille tütarmeeskond Toro Rosso on, kuid nüüd paistab selge olevat see, et Sainz siiski sinna meeskonda ei lähe.