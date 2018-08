Endine vormel 1 maailmameister: Alonso on ülehinnatud, ta ei ole isegi lähedal Schumacherile

Endine vormel 1 maailmameister Jody Scheckter rääkis, et tema ei rühmitaks Alonsot Michael Schumacheriga ühte gruppi, kuna Alonso pole väärt sellist ülistust ning on ülehinnatud. «Mulle meeldib mõelda, kui palju maailmameistri tiitleid erinevatel sõitjatel on,» lausus ta BBC-le, vihjates sellele, et Alonso on maailmameistriks tulnud kaks korda, Schumacher lausa seitse.

«Sa võid võtta arvesse, et sõitjatel on halb õnn või halb auto. Minu arust on ta vaatamata kõigele ülehinnatud. Üks tema peamiseid probleeme on see, et ta suudab ärritada ja vihastada meeskondi ja kõiki oma ümber. Nii maailmameistriks tulla ei saa. Sa pead oma meeskonnaga võimalikult hästi suhtlema ja läbi saama,» lausus Scheckter.